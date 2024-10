Colle si trova divisa in due. Maltempo e viabilità in tilt. Resta soltanto gli ‘Olmi’

I forti temporali e gli incedenti sono diventati a tutti gli effetti i peggiori nemici della viabilità colligiana. Non è un pensiero, ma un dato. Ciò è stato possibile verificarlo anche in questi ultimi giorni durante le allerte meteo. Colle si ritrova, così, ad essere divisa in due: la parte bassa e la parte alta. Con le innumerevoli difficoltà di percorrenza in entrambe le direzioni. L’unica strada percorribile diventa gli ‘Olmi’ che comunque rimangono, giustamente, a senso unico. Una soluzione, quindi, solo per coloro che dalla parte alta devono scendere nel Piano, ma per poi, comunque, ritrovarsi imbottigliati. Via Livini e le Lellere si trovano in seria difficoltà in particolar modo quando piove ed i due sistemi viari diventano difficili da percorrere. A dirlo a chiara voce è anche il vice sindaco Marco Speranza che, però, delinea anche delle possibili soluzioni. "La situazione generale non è critica, ma rimangono dei problemi causati dal maltempo – afferma in una nota dopo la giornata di allerta meteo che ha seguito da vicino –. Alcune zone sono ancora senza illuminazione pubblica e la strada delle Lellere presenta delle criticità. Ci sono problemi in qualche zona circoscritta in cui stanno intervenendo i vigili del fuoco". Questo quanto comunicato nella giornata di martedì, ma alcuni problemi annosi rimangono. Si deve procedere per passi e priorità. "Sulle Lellere – continua Speranza – è giusto chiarire che è complicato intervenire in modo strutturale fino a quando non sarà concluso il cantiere della via Nova. Non è fattibile avere gli unici collegamenti tra la parte alta e bassa bloccati dai cantieri. Ci tengo a ringraziare gli operai del cantiere comunale, i vigili urbani, i carabinieri e i vigili del fuoco che anche oggi sono stati essenziali per gestire i disagi del maltempo". La priorità delle priorità è, quindi, quella di completare i lavori in via Livini. Dopodiché si pensa anche ad alcune soluzioni per le Lellere. Intanto per mettere un punto sono stati finanziati ulteriori lavori per la risoluzione della frana allo Spuntone che deriva per l’appunto dal fosso delle Lellere. L’altro nodo riguardante la viabilità è sul versante della mobilità dolce: l’ascensore. Ormai fermo da quasi 4 anni (era il marzo 2021 quando fu chiuso). Anche su quello i lavori sono in corso, ma ci vorranno ancora degli anni per vederlo riaperto e si pensa a progettare un altro percorso, meccanizzato da Bacìo.

Lodovico Andreucci