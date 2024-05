Colle: ripristinata la ztl in Borgo. E’ entrata in vigore a inizio mese e resterà attiva fino al 30 settembre

Ritorna la zona a traffico limitato in Borgo a Colle. È entrata in vigore il primo maggio e resterà attiva fino al 30 di settembre, sempre dal venerdì alla domenica e nei festivi dalle 18 alle 24. La ztl come nel 2023 riguarda il tratto finale di via Della Porta Vecchia e le vie Gracco del Secco, Campana, XX Settembre, Matteotti e Garibaldi, ricomprendendo al suo interno anche piazza Bajos, le vie Dell’Amore e Del Refe Nero ed il vicolo Delle Fontanelle. Inizierà dall’ultimo tratto di via Della Porta Vecchia dove, all’altezza del numero civico 17, il varco elettronico controlla gli accessi ed i mezzi non autorizzati potranno invertire la marcia girando attorno all’antica cisterna Il Torrione (nella foto) per tornare su viale della Rimembranza. Si rinnova, così, la scelta fatta dall’Amministrazione Donati. Al tempo, ovvero nel 2023, la ztl fece infiammare alcune parti politiche tra queste in primis Fdi, che lanciò una raccolta firme che superò i mille nomi, sostanzialmente, per dire no alla zona a traffico limitato. Vediamo se questa rinnovata scelta entrerà nel dibattito elettorale o ormai sarà da considerare una decisione assodata. Scopo dell’iniziativa, affermava un documento dell’amministrazione comunale è quello di "promuovere misure per il miglioramento della mobilità e la sostenibilità ambientale e valorizzare da un punto di vista turistico l’area di Borgo". A seguito di alcune settimane di ‘ztl borgaiola’ nel 2023 la divisione tra favorevoli e contrari era netta. Non erano, però, in poche le attività commerciali e soprattutto i residenti che avevano applaudito alla scelta di bloccare il traffico veicolare in Colle Alta nel fine settimana. Da tenere in considerazione che a conclusione del breve periodo di prova della scorsa estate ci fu anche chi chiese di prolungare la ztl per tutto l’anno e per tutte le 24 ore dei giorni festivi. Da ricordare, inoltre, che sul nuovo piano del traffico come iniziativa da attuare nel lungo termine è prevista la ztl anche in Piazza Arnolfo, ma solo quando il parcheggio di Via Bilenchi sarà completamente fruibile ed accessibile. Si preannuncia così un’estate interamente in ztl, almeno per i fine settimana ed un passeggio libero in borgo e castello.

Lodovico Andreucci