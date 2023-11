Colle, regno delle scuole di qualità. I dati della classifica di Eduscopio: "Premiata l’attenzione ai giovani"

Colle patria della scuola di qualità. È, infatti, uscita la nuova classifica del portale Eduscopio di Fondazione Agnelli sulle performance delle scuole superiori di tutta Italia. I dati sono aggiornati sulle secondarie di II grado, per capire quali di esse meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. Tra le migliori della Toscana per preparazione all’Università o al lavoro dopo il diploma Eduscopio 2023 riconosce il Ricasoli, il Cennini, il Volta ed il San Giovanni Bosco. Per indice di occupabilità degli istituti professionali sul versante dei servizi si aggiudica, infatti, il 2’ posto il Ricasoli con il punteggio del 56%, mentre per quanto riguarda industria ed artigianato al 2’ posto troviamo il Cennini con il 47%. Per quanto riguarda invece la capacità dei licei di preparare agli studi universitari per la sezione licei classici al primo posto c’è il Volta, mentre per gli scientifici è al secondo posto. Sul versante delle Scienze Umane in seconda posizione il San Giovanni Bosco e per i linguistici il San Giovanni Bosco si aggiudica il primo posto. In Toscana, quindi, il miglior liceo linguistico per quanto riguarda la futura preparazione universitaria risulta essere il San Giovanni Bosco e il miglior classico il Volta.

"Apprendiamo con soddisfazione i risultati di Eduscopio 2023 che vedono costantemente gli istituti di istruzione superiore di Colle ai primi posti della classifica per qualità e indice occupazionale – afferma il primo cittadino di Colle, Alessandro Donati –. Questo dimostra ancora una volta la grande professionalità degli operatori la completezza delle strutture e l’attenzione della comunità colligiana verso la formazione dei giovani". "I risultati di Eduscopio certificano l’ottimo stato della qualità dell’offerta formativa delle nostre scuole. Colle si conferma ai primi posti tra gli istituti di istruzione superiore sia per qualità che nell’indice occupazionale – commenta l’assessora all’Istruzione Serena Cortecci –. L’offerta formativa dei licei si dimostra ancora una volta un’eccellenza in Toscana e a livello provinciale grazie alla professionalità degli insegnanti, dei dirigenti e del personale. Mentre l’offerta degli istituti professionali offre importanti sbocchi dal punto di vista occupazionale. Occorre proseguire su questa strada".

Lodovico Andreucci