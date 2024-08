Colle: lavori in via Livini. Il Comune fa il punto sullo stato di avanzamento

I lavori su via Livini a Colle procedono spediti ed a darne aggiornamento è lo stesso Comune che per bocca del Vice Sindaco con delega alle opere pubbliche ieri ha sottolineato in una nota che si è conclusa un’importante operazione. "Sulla via Nova – afferma Speranza – si è conclusa la realizzazione dei pali per la paratia e le altre fondazioni profonde. L’istallazione di new jersey di plastica e la nuova segnaletica orizzontale e verticale sta impedendo, per il momento, il transito di camion per la via Nova. Provvederemo all’istallazione di new jersey in cemento per impedirne la rimozione senza autorizzazione (cosa successa giovedì mattina)". Inoltre, recentemente il comandante della polizia municipale colligiana Nicola Magni ha firmato un’ordinanza con divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore a 2,20 metri e ai veicoli destinati al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Di fatto è stato eseguito anche un lavoro di potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale per impedire il transito di mezzi pesanti per la Via Nova. Un intervento del valore complessivo di 1,1 milioni di euro. L’intervento progettato prevedeva la realizzazione di una paratia di pali in calcestruzzo armato per circa 90metri. Lavoro già concluso, come annunciato dal vice sindaco. Verrà anche adeguata la geometria della sezione stradale alle prescrizioni della normativa vigente e verrà integrato l’impianto di illuminazione pubblica presente sulla via in modo da illuminare il tratto di strada ad oggi non servito dall’impianto di illuminazione. Nel dettaglio l’intervento che si è concluso ha previsto il posizionamento di 56 pali trivellati che sono necessari per mettere in sicurezza l’aria e procedere con la realizzazione dell’opera. "E’ sicuramente un intervento corposo che consentirà di intervenire in modo netto su una delle arterie più importanti della nostra città – conclude Speranza. - I lavori ora proseguono in modo regolare. Siamo consapevoli di quanto questa infrastruttura sia di fondamentale importanza per la viabilità cittadina. Una strada che è al centro della vita di ogni colligiano per questo gli sforzi e l’impegno sono finalizzati ad accelerare anche rispetto al cronoprogramma".

Lodovico Andreucci