Colle celebra il Natale con eventi imperdibili in Piazza Arnolfo e Piazza Duomo

Colle si prepara ad accogliere con entusiasmo gli eventi natalizi di oggi e domani, un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere le festività nella comunità colligiana.

Oggi in Piazza Arnolfo dalle 16 La casa di Babbo Natale con gli Elfi, Laboratori e animazione per bambini a cura delle associazioni colligiane. Sempre in Piazza Arnolfo, ma domani dalle 8 alle 20 Mercato straordinario, dalle 16 La casa di Babbo Natale con gli Elfi, Laboratori e animazione per bambini a cura delle associazioni colligiane.

In Piazza Duomo invece dalle 10 alle 19 - Brocantage in Borgo, modernariato e vintage in Borgo con esibizione Live di Marco Pisaneschi e nella chiesa di Sant’Agostino alle 16 - Concerto di musica sacra e canti natalizi a cura della Corale Vincenzo Bellini.