Colle capitale cultura. Cresce l’entusiasmo

La sfida per Colle capitale della cultura è iniziata. Come fa sapere l’Amministrazione comunale di Colle con grande entusiasmo è partita la fase attiva del percorso di candidatura. Il primo passo è stato un incontro partecipato e ricco di energia, in cui molte associazioni del territorio hanno risposto positivamente all’invito dell’Amministrazione comunale, dimostrando quanto sia forte il legame con la vita culturale e sociale della nostra città. È stato un momento prezioso di ascolto, confronto e condivisione.

Il Comune ha chiesto un impegno concreto a chi, ogni giorno, contribuisce a tenere vivo il cuore culturale di Colle. Un appello sentito, rivolto a tutta la comunità: perché questa candidatura non è solo un obiettivo amministrativo, ma una sfida collettiva, che riguarda ciascuno di noi. Così fanno sapere dal Comune di Colle.

Ora il percorso entra nel vivo. Serviranno idee, energie, collaborazione. Servirà l’identità colligiana, fatta di storia, creatività e spirito di iniziativa. Insieme possiamo costruire un progetto forte, autentico, capace di raccontare una cultura viva, radicata nel territorio ma aperta al mondo.

Colle 2028 per l’Amministrazione comunale non è solo un traguardo: è un’opportunità per guardare al futuro con orgoglio e visione. La sfida è appena cominciata, ma l’entusiasmo che si respira è già un segnale importante. Sarà fondamentale continuare a coinvolgere cittadini, scuole, imprese e realtà culturali, in un cammino condiviso che valorizzi le eccellenze locali e accenda nuovi riflettori sul nostro territorio.