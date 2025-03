Collaborazione con Opera. Laboratori

Opera Laboratori, leader nel settore dei beni culturali con un’esperienza ultraventennale nella valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico e spirituale, è partner culturale ufficiale di Strade Bianche e Gran Fondo Strade Bianche. “La Classica del Nord più a Sud d’Europa” vedrà in Dear Guest un corner dedicato e punto di riferimento per tutti gli amanti del ciclismo e del turismo culturale che potranno acquistare i prodotti ufficiali di uno degli eventi più attesi del ciclismo mondiale. Mentre Palazzo delle Papesse, Battistero Bistrot e Chigiana Art Café sono pronti ad accogliere gli appassionati.

Questa sera il Palazzo delle Papesse dedicherà una serata evento a tutti i partecipanti alla corsa. Dalle 19 alle 22 partecipanti e sponsor potranno partecipare con un prezzo ridotto alla serata “Strade Bianche Full Color” (aperta a tutti) con visita guidata alla mostra “Julio Le Parc. The discover of perception” e al Palazzo e, a seguire, aperitivo e dj set nella suggestiva corte.

"Il desiderio comune di unire i valori dello sport, del rispetto dell’ambiente, dell’arte, dell’enogastronomia e del viaggiare lento – si annuncia in una nota stampa – sono il fulcro di questa straordinaria sinergia che anticipa l’evento sportivo Made in Italy per antonomasia, il Giro d’Italia numero 108". "Un inno alla bellezza dell’arte e del paesaggio del nostro Paese, oltre che un evento di straordinaria valenza sportiva" sottolinea Beppe Costa, presidente di Opera Laboratori.