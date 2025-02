Collaborazione con il liceo. Locali condivisi

Sottoscritta la convenzione tra il Consorzio per la Tutela del Palio e l’Istituto d’Istruzione Superiore ’Piccolomini’ per la concessione in uso dei locali del Liceo artistico Duccio di Boninsegna per svolgere laboratori a carattere artigianale e artistico nell’ambito di corsi formativi e seminari promossi e organizzati dalla Città dei Mestieri. Il presidente del Consorzio Antonio Carapelli, ricorda come Città dei Mestieri sia un progetto che "nasce e si sviluppa a supporto della manutenzione del patrimonio artistico delle Contrade e dei mestieri artigiani della storia cittadina, ma anche per favorire un auspicabile sviluppo imprenditoriale, occupazionale, oltreché formativo di eccellenza. L’intesa e la collaborazione con l’Istituto Piccolomini è una tappa molto importante di questo percorso, auspicando un prossimo interessamento e coinvolgimento anche degli studenti del Liceo artistico senese". Il dirigente dell’Istituto Piccolomini, Federico Frati, sottolinea come "l’accordo di collaborazione rappresenta la naturale prosecuzione del rapporto privilegiato tra la scuola d’arte e il mondo delle Contrade. L’istituto d’arte è stato a lungo una ’riserva aurea’ alla quale attingere per le varie esigenze artistiche del corteo storico e non solo. Il progetto Città dei Mestieri, tenendo alta l’attenzione sulle competenze essenziali alle Contrade, alla Festa e all’intera città, ci richiama ad un compito che l’evoluzione dell’Istituto in Liceo artistico rischia un po’ di trascurare. In effetti, gli studenti sono meno avviati alle tecniche della bottega artigiana e più orientati alla riflessione critica, ma il valore di una competenza specifica e la sapienza con cui, nel corso dei secoli, si sono trattati e lavorati a Siena alcuni materiali rappresentano un patrimonio culturale di cui è importante che siano consapevoli. Per certi versi le attività didattiche proposte da Città dei Mestieri alla cittadinanza sono quindi sinergiche e complementari a quelle che offriamo loro nelle ore del mattino. La collaborazione è partita dalla condivisione di alcuni locali del Liceo Artistico, ma auspico che possa ampliarsi in futuro intorno ad ulteriori temi o progetti di interesse comune".