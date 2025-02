Coldiretti: "Agricoltura giovanile, numeri in costante crescita"

Quarantacinque nuove imprese Under 41 sono nate nella sola Provincia di Siena, quattrocento in Toscana. Un sogno realizzato per molti giovani imprenditori agricoli grazie all’aumento delle risorse da parte della Regione. "È un grande segnale quello che arriva dalla Regione Toscana che dimostra, con i fatti, di favorire la transizione generazionale nelle nostre campagne dove due imprese su tre sono condotte da over 60. Questo aumento delle risorse permetterà di esaudire il sogno imprenditoriale di oltre quattrocento giovani. La volontà di finanziare tutta la graduatoria del bando dedicato ai giovani imprenditori, utilizzando una parte di fondi della nuova programmazione 2023/2027, va esattamente nella direzione da noi auspicata per dare la possibilità a tanti giovani e ai loro progetti di essere realizzati e di farlo in territori rurali, spesso marginali, difficili, a forte rischio spopolamento", è il commento di Francesco Panzacchi, delegato giovani Coldiretti Toscana all’annuncio del presidente della Regione Eugenio Giani e della vice presidente e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi di voler procedere a finanziare tutte le domande di partecipazione presentate per il bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – annualità 2024”.

Soddisfazione anche per Giosef Sabatini, delegato provinciale Giovani Coldiretti Siena: "È un ottimo risultato per la provincia di Siena e per la Toscana in generale. Sapere che molti giovani decidono di impegnarsi e mettersi in gioco rappresenta un segnale importante, danno un futuro a tutto il settore".

Per quanto riguarda i numeri, tra le province Siena fa registrare 45 nuove imprese, dietro soltanto a Grosseto con 103, Arezzo 82 e Firenze 49. Un passo significativo per il supporto all’imprenditoria giovanile, specialmente nel settore agricolo.