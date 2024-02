Coesione territoriale. Iniziativa in Comune

È stata firmata, nella sala consiliare del Comune di Chianciano Terme, alla presenza del sindaco Andrea Marchetti e di Maria Rita Giurlani, referente Human Capitalia Toscana, la convenzione tra Comune e Human Capitalia, il raggruppamento di professionisti che gestisce le attività di collaborazione con stakeholders pubblici e privati a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo di progetti integrati dal forte impatto socio-economico. L’accordo prevede la realizzazione del progetto di masterplan territoriale, che individua con il Comune specifici ambiti di collaborazione e andando ad attivare tutte le azioni necessarie alla realizzazione delle attività operative di interesse comune con l’obiettivo di collaborazione per la valorizzazione delle ricchezze territoriali andando a definire un piano di sviluppo locale che promuova progettazioni coerenti da valorizzarsi tramite fondi pubblici e privati, nazionali ed europei disponibili anche all’interno del quadro regolamentare della politica di coesione. Allo stesso tempo l’accordo ha lo scopo di creare una struttura di progettazione per lo sviluppo e la coesione territoriale che sia funzionale alla valorizzazione delle risorse locali, intese come beni comuni, attività produttive, sociali e culturali.

La convenzione inoltre prevede un apposito gruppo di coordinamento che avrà il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dalla convenzione e degli obiettivi del singolo progetto o progetti attivati, che potrà essere affiancato da esperti, nei diversi settori, da essi identificati di comune accordo.

Anna Duchini