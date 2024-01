Codice Cin per locazioni turistiche e strutture ricettive

In attesa che il Ministero del Turismo metta in funzione l’applicativo in cui le locazioni turistiche e le strutture ricettive potranno registrarsi per richiedere l’assegnazione del Codice identificativo nazionale (Cin), queste potranno in via transitoria fornire il codice Istat alle piattaforme online che dovessero richiederlo, per motivi di pubblicità, trasparenza e garanzia per il consumatore. Lo rende noto la Regione Toscana. E’ stata introdotta una norma che introduce l’obbligo di acquisizione del codice Cin, ovvero il codice con cui ciascun alloggio locato per finalità turistica e ciascuna struttura ricettiva turistica è identificata in ogni strumento di promozione e pubblicizzazione di ospitalità.

Il Ministero del Turismo specifica che il codice Cin non è ancora entrato in esercizio. Tutti gli obblighi e le correlate sanzioni in caso di inadempienza non risultano ad oggi effettivi.