Clooney star a Montalcino. Protagonista del film Netflix in arrivo prima dell’estate

In base a quanto trapela saremmo solo alla definizione degli ultimi dettagli, per lo sbarco di una grande produzione cinematografica di livello mondiale a Montalcino. Si tratta della nuovo film per Netflix del regista e sceneggiatore Noah Baumbach (quattro nomination agli Oscar, tra cui quella per ’Barbie’) che sbarcherebbe nel Senese nelle prossime settimane, con l’individuazione delle location principali già definite.

L’anticipazione è di Montalcinonews, che ha parlato di voci "raccolte da più parti" che conducono alla scelta da parte di Baumbach. Il film, annunciato negli scorsi mesi ma senza fin qui scoprire troppi dettagli, avrà come protagonisti George Clooney, Adam Sandler, Riley Keough.

Un palcoscenico mondiale per un film con tante star, sulla scia di molte produzioni che hanno scelto la provincia di Siena per ambientare film. Ultimo, proprio in questi giorni, ’La Dolce villa’ (sempre Netflix), con scene girate a San Giovanni d’Asso.

Ma la serie è lunghissima, compresi tanti film di primo piano: da ’Fratello sole, sorella luna’ a ’Brancaleone’, fino al ’Gladiatore’ o ’Il paziente inglese’: è vastissimo l’elenco di pellicole che hanno scelto le campagne, le città, i paesi senesi per ambientare le proprie scene.

Ora, probabilmente prima dell’estate sempre secondo Montalcinonews, potrebbero arrivare star di primo piano di Hollywood per il nuovo film, con base proprio a Montalcino per ospitare attori, troupe, produzione. Un’occasione importante per il territorio, che dovrebbe concretizzarsi a breve, stando alle anticipazioni.