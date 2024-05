Il grande cinema sbarca in Toscana. Clooney e Sandler a Montalcino, via alle riprese per Netflix

Montalcino (Siena), 10 maggio 2024 – Iniziano a delinearsi i contorni della grande produzione Netflix che porterà il cinema Usa in Toscana. Il film si chiamerà "Jay Kelly" e uscirà nel 2025 sulla nota piattaforma di streaming. Il cast prevede la presenza di George Clooney e Adam Sandler.

Le riprese, iniziate nei giorni scorsi a Caorso, in provincia di Piacenza, si sposteranno adesso in Val d'Orcia, con la base operativa a Pienza e, a quanto apprende Montalcinonews.com, 4-5 giorni di riprese in una prestigiosa location a pochi chilometri da Montalcino. Lì, circondati da vigneti di Brunello e paesaggi mozzafiato, soggiornerà il cast composto da George Clooney, Adam Sandler e altri attori come Billy Crudup, Jim Broadbent, Isla Fisher, Josh Hamilton, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Laura Dern, l'italiana Alba Rohrwacher, Riley Keough (la nipote di Elvis Presley) e Greta Gerwig, moglie di Noah Baumbach, regista del film e co-sceneggiatore di Barbie.

Con loro anche David Heyman, produttore della saga di Harry Potter, e il direttore della fotografia e premio Oscar con "La La Land" Linus Sandgren. Jay Kally dovrebbe essere il nome del protagonista di una storia ambientata negli anni Settanta. Altre riprese ci saranno ad Arezzo e Montecatini Terme.