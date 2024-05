Hollywood è sbarcato in città. C’è Adam Sandler alla stazione: set blindatissimo per le riprese

Montecatini Terme (Pistoia), 10 maggio 2024 – Il cinema hollywoodiano sbarca in città, con il celebre attore Adam Sandler che si concede un selfie (a distanza) coi fan in uno dei rari momenti rilassati e distesi sul set. Tutto questo avviene al binario numero 3 della stazione di Montecatini Terme, tra gli applausi e i sorrisi del pubblico. Ecco una delle ’fotografie’ della prima giornata di riprese della nuova produzione Netflix diretta dal regista e sceneggiatore Noah Baumbach.

Della pellicola si sa poco o niente: ignoto il titolo, ignota la trama, ignota la data di uscita. L’unico elemento certo è la presenza, nel cast, del divo George Clooney, protagonista nei giorni scorsi di alcune scene in stazione centrale a Milano. Fonti ben informate, però, smorzano gli entusiasmi termali: "Non ci risulta che Clooney verrà a girare scene da noi" dice un noto albergatore montecatinese, in contatto con la produzione.

Clooney o no , centinaia di pendolari hanno dovuto fare i conti con una stazione ferroviaria blindata ed un parcheggio di Piazza Italia occupato completamente dai camion della produzione. I pendolari prendono la cosa un po’ con curiosità e un po’ come una scocciatura: durante le scene, attentissimi bodyguard e addetti alla sicurezza zittiscono all’istante tutti coloro che aprono bocca, compresi coloro che semplicemente parlano a voce normale dalla parte opposta della stazione. Vietatissime anche riprese e fotografie. In qualche caso si è andati anche oltre: una signora di mezza età è stata letteralmente ’spostata’ dal marciapiede del binario 1 da un corpulento bodyguard. Il motivo? Rischiava di entrare in scena, seppur lontana decine di metri dalla cinepresa. Qualche momento di tensione ma poi, come è noto, "the show must go on" e così è stato anche questa volta. La scena girata in stazione si è svolta dentro e fuori un treno storico "Arlecchino" fornito da Fondazione FS alla produzione Netflix.

Impossibile , nemmeno ad un orecchio molto attento, carpire anche solo parte dei dialoghi recitati nelle scene montecatinesi. Non è noto quanto la produzione si tratterà in città e chi saranno gli altri attori nel cast che gireranno scene nella città termale. Insieme a Sendler e Clooney, le attrici protagoniste del cast sono Laura Dern, Greta Gerwig e l’attrice italiana Alba Rohrwacher.