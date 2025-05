L’ultimo saluto a Simona Musco. Commozione e lacrime in Basilica

Una folla di amici e parenti ieri pomeriggio ha tributato alla bella Simona Musco l’ultimo saluto nella basilica di Santa Maria Assunta. Attoniti e commossi, hanno applaudito nell’ascoltare le parole di ricordo e commiato di chi l’ha amata di più e, fino alla fine, le ha stretto la mano durante la lunga e dolorosa malattia. Aveva 52 anni. A celebrare il rito funebre, don Gianluca e don Marcellino. "Un’anima gentile – ha esclamato dal pulpito il parroco –. Il suo generoso impegno nel sociale, in particolare nella Caritas diocesano, devono essere un esempio da seguire"".

Simona si era impegnata nella campagna elettorale a favore del sindaco Claudio Del Rosso, candidandosi nella lista civica a sostegno del primo cittadino, Del Rosso, con la fascia tricolore, visibilmente emozionato, ha partecipato alle esequie insieme all’assessore Marco Silvestri. Tra i presenti, anche il presidente del consiglio comunale Guido Ripa. Simona lascia in un dolore immenso il marito Alessio Arinci, conosciuto è stimato avvocato, e i figli Sofia e Cristiano.

Una donna solare, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Forte anche la presenza del mondo della scuola, dato che Musco era anche rappresentante di classe e di istituto del comprensivo Chini.

Fino alla fine ha pensato agli altri, rammentando continuamente due parole che giudicava essenziali per la vita delle donne e degli uomini: amare e perdonare. Fu lei stessa a parlare di sé nella presentazione che pubblicò sui social ai tempi delle elezioni, raccontando il suo impegno in favore del sociale e del mondo dell’istruzione. "Sono montecatinese d’adozione da oltre quarant’anni – aveva dichiarato in campagna elettorale –. Questa città mi ha visto crescere, realizzarmi e creare una famiglia, generando in me un forte senso di appartenenza e radicamento".

Giovanna La Porta