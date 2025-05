Tolleranza zero alla sosta selvaggia: ganasce e multe ai bus turistici

Montecatini Terme, 4 maggio 2025 – Quei bus turistici erano stati parcheggiati sulla corsia di emergenza, quella riservata ai mezzi di soccorso, in viale Verdi. La polizia municipale non ha perso tempo e per i mezzi dei trasgressori sono scattare le ganasce. È questo uno dei primi risultati dell’attività legata al rispetto del codice della strada da parte dei pullman che portano gruppi e comitive in città, avviata dal sindaco Claudio Del Rosso e dall’assessore Marco Silvestri.

“L’amministrazione di Montecatini – dice un comunicato ufficiale del Comune – nell’intento di garantire una maggiore fluidità del traffico e un più ordinato utilizzo degli spazi pubblici, annuncia l’introduzione di misure più stringenti per contrastare la sosta non autorizzata degli autobus turistici sul territorio. È entrato in vigore il blocco dei veicoli, mediante l’utilizzo di ganasce, per tutti gli autobus che verranno sorpresi a sostare in violazione delle norme e delle disposizioni comunali”.

La giunta spiega che “questa decisione si è resa necessaria a seguito delle ripetute segnalazioni di disagi e intralci causati dalla sosta selvaggia di autobus in zone non consentite, spesso in prossimità di aree di interesse turistico, stazioni ferroviarie e vie di transito principali. Tale fenomeno, oltre a compromettere la viabilità, incide negativamente sulla qualità della vita dei residenti e sull’immagine accogliente della nostra città”.

I controlli del Comune, tra l’altro, si concentreranno sull’abuso dei permessi di carico e scarico delle comitive, spesso utilizzati impropriamente come dei veri e propri permessi di sosta prolungata. “Il provvedimento – prosegue l’amministrazione – mira a tutelare il decoro urbano, la sicurezza stradale e la fruibilità degli spazi pubblici per tutti i cittadini e i visitatori. Il Comune mette a disposizione aree di sosta dedicate agli autobus turistici, debitamente segnalate e facilmente accessibili. L’amministrazione invita pertanto i conducenti a rispettare scrupolosamente la segnaletica e a utilizzare esclusivamente gli spazi consentiti. Le operazioni di blocco e rimozione dei veicoli saranno effettuate dal personale della polizia municipale, coadiuvato da ditte specializzate. Le spese per la rimozione del blocco e le eventuali sanzioni saranno interamente a carico del proprietario del veicolo”.

L’amministrazione comunale confida “nella collaborazione di tutti gli operatori del settore turistico per una corretta applicazione del presente provvedimento, finalizzato a rendere Montecatini una città sempre più vivibile e accogliente”.

Daniele Bernardini