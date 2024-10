Bus turistici sempre nel mirino. Varata la vigilanza notturna

Montecatini Terme (Pistoia), 6 ottobre 2024 – “Il Comune ha avviato, attraverso Montecatini Parcheggi, un nuovo servizio sperimentale di vigilanza notturna per gli spazi di sosta dei bus turistici, attivo fino al 31 dicembre. L’attività sarà garantita ogni notte presso al parcheggio dietro allo stadio comunale Daniele Mariotti, tranne il mercoledì , quando sarà fatto al parcheggio dell’ippodromo, con controlli regolari tra le 22 e le 7”.

L’annuncio arriva dall’amministrazione che offre così un nuovo contributo per la sicurezza in città, andando a tutelare i pullman dei gruppi, al momento i principali clienti delle strutture ricettive cittadine. Per le imprese cittadine, in attesa di una rinascita del termalismo, questo è il pane quotidiano. L’amministrazione ha quindi deciso di intervenire in base alle sue possibilità.

“L’obiettivo – sottolinea il Comune – è aumentare la sicurezza, riducendo furti e atti vandalici, e incentivare l’uso delle aree di sosta designate, evitando parcheggi in zone non autorizzate. L’amministrazione confida che, in base ai risultati rilevati, il servizio possa diventare permanente ed essere ampliato ad altre parti della città”.

La scorsa primavera, nel parcheggio dietro lo stadio Mariotti numerosi autobus turistici sono stati presi di mira da ladri e vandali, riportando danni di varia entità. Questi mezzi hanno un valore medio di circa 200mila euro e le conseguenze delle azioni dei malviventi si rivelano spesso assai costose. Andando più indietro nel tempo (siamo nel 2010), Montecatini venne presa di mira da una banda italo-croata, esperta nel furto di bus turistici. Quei mezzi sono purtroppo molto appetibili per la criminalità. Il modus operandi messo in atto dalle organizzazioni criminali internazionali consiste nel rubare e riciclare i mezzi dopo averli adeguatamente camuffati presso aziende di compiacenti tour operator dei paesi dell’est europeo.

La banda venne sgominata dalla polizia stradale, ma la sicurezza dei bus turistici a Montecatini resta un problema importante, anche per l’indotto che la clientela porta al comparto turistico. I giri di controllo degli addetti di Montecatini Parcheggi & Servizi potranno offrire un buon deterrente per i reati e un aiuto per le forze dell’ordine al fine di operare un’attività di prevenzione e repressione ancora più accurata per questo genere di reati.

Daniele Bernardini