Al Concorso di caffetteria la miglior tazzina è di Azzurra

Emozioni a non finire al concorso di caffetteria riservato agli allievi del triennio dell’alberghiero Martini diretto da Riccardo Monti. La manifestazione, organizzata in collaborazione con la torrefazione Moka J-Enne di Pistoia, ha visto la partecipazione di 17 alunni che si sono sfidati in due prove, un test scritto di 20 domande su varie tematiche attorno al caffè e una prova pratica che consisteva nella preparazione e servizio di due espressi e un cappuccino fatti a regola d’arte.

La giuria, composta da 5 giudici, Andrea Cappellini, Valerio Fiorentini e Elisa Casali in rappresentanza della torrefazione Moka J-Enne e Edoardo Govi e Donella Meucci in rappresentanza dell’istituto alberghiero, hanno seguito tutte le fasi del concorso con attenzione e professionalità. Al termine della manifestazione, alla presenza del dirigente scolastico si è svolta la cerimonia di premiazione: prima classificata Azzurra Cammilli della classe 3BS, secondo classificato Alessandro Desideri della classe 3AS, terzo classificato Ettore Conti della classe 4AS. Premio speciale per la realizzazione di un cappuccino con la tecnica latte art a Alessandro Desideri della classe 3AS.

"Un plauso a tutti i partecipanti – ha detto il professor Massimo Paccagnini – che hanno avuto la motivazione ed il coraggio di mettersi in gioco. Un ringraziamento speciale alla torrefazione Moka J-Enne che ha fortemente voluto riprendere questa collaborazione, che nel passato pre-covid era un appuntamento fisso nel nostro calendario scolastico. Per concludere un pensiero al personale scolastico, alla dirigenza, ai docenti, agli assistenti, ai collaboratori che si sono prodigati per la riuscita della rassegna".