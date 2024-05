Le star in Toscana. Arezzo e Siena red carpet sognando George Clooney

di Lucia Bigozzi

AREZZO

Aspettando George Clooney. O forse sognandolo, per quelli che ancora frenano, anteponendo la prudenza all’entusiasmo. Fatto sta che l’effetto Clooney sta impattando forte su due città toscane, in fibrillazione per l’arrivo della star di Hollywood. Ancora top secret nei dettagli - dall’alloggio, si parla di un resort nel Chianti alle porte di Siena - ma con una cornice ormai definita che fissa temporalmente la "calata" dell’attore tra Montalcino e Arezzo alla metà di maggio. Alcuni alberghi aretini ci confermano di essere stati contattati da una major americana proprio in quei giorni di maggio. Ma nessuno ci mette la faccia e il motivo è semplice. Primo, perchè si tratta di contatti, intorno ai quali il riserbo è assoluto. E secondo perchè una delle regole del gioco è quella riservatezza da mettere nero su bianco, vincolando l’accordo al rispetto del silenzio assoluto. Tuttavia, è un’altra conferma che il cinema a stelle e strisce è alle porte della città.

Il ciak sarà all’interno del Teatro Petrarca e le scene sono circoscritte agli interni, nell’arco di uno-due giorni. Dunque Arezzo non sarà il set principale del film, che graviterà, almeno nelle sue riprese italiane, su Montalcino. Tutto si dovrebbe giocare tra il 17 e il 18 maggio. A fianco di Clooney ci sarà, che si giri ad Arezzo oppure no, Adam Sandler, uno dei nomi più gettonati del cinema americano. Nel cast del film prodotto da Netflix figura pure Greta Gerwigh, attrice ma anche regista, tra l’altro di Piccole Donne e Barbie. La sua vita sentimentale è incrociata con quella di Noah Baumbach, che del film sarà il regista, più volte candidato all’Oscar, anche di recente per Storia di un matrimonio, oltre che per Barbie (ha curato la sceneggiatura). Un cast da far tremare le vene nei polsi se si pensa che ne fanno parte Riley Keough, la nipote di Elvis Presley e della mitica prima moglie Priscilla, e perfino l’attrice italiana Alba Rohrwacher. Il punto interrogativo è quali di questi nomi atterreranno effettivamente ad Arezzo, mentre Montalcino sarà il quartier generale per attori, troupe e produzione. Il count down è iniziato e l’effetto Cloneey sta già lasciando il segno tra Arezzo e Siena: tutti pazzi per George.