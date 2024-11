Clanis oleum, la grande festa dell’olio nuovo. Da domani per gli appassionati del buon cibo

Ci saranno una bruschetta da Guinnes dei primati, concorsi, degustazioni e molto altro nella grande festa dell’olio nuovo prevista per un mese, a partire da domani, in alcune delle Città dell’Olio della Val di Chiana aretina e senese. Il calendario di eventi, che va sotto il nome di “Clanis oleum”, è inserito nel calendario nazionale ’Andar per frantoi e mercatini’ (per valorizzare la nuova produzione) dell’Associazione nazionale Città dell’olio. Sono coinvolti dieci Comuni (Castiglion Fiorentino, Cetona, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Monte San Savino, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) protagonisti bdi un ricco ventaglio di iniziative, realizzate grazie al sostegno del Consiglio regionale della Toscana, al coordinamento dell’Associazione nazionale Città dell’olio e al supporto per la comunicazione di Vetrina Toscana (progetto dell’agroalimentare di Toscana Promozione turistica). Per informazioni: www.cittadellolio.it.

Più in dettaglio, Castiglion Fiorentino, domani proporrà una gigantesca bruschetta in degustazione nel chiostro di San Francesco, accanto a una masterclass, una conferenza, esposizione e vendita di oli, una mostra fotografica. Sinalunga organizza un concorso su un piatto che ogni ristorante prepara utilizzando un olio extravergine di oliva del territorio. A Cetona si svolge una fiera dedicata all’olio extravergine di oliva (“Sul filo dell’olio”), con laboratori. Ricco

il programma di Civitella Val di Chiana, con una cena-degustazione domani a Tegoleto. Venerdì 22 cena e concorso per la degustazione del prim’olio a Ciggiano; il 23 altra cena e degustazione a Pieve al Toppo, seguita il 24 da un pranzo; quindi, venerdì 8 dicembre, rassegna di oli e pranzo di Santa Cecilia a Civitella.