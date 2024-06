Civetta, 38 battezzati. C’è anche Brando Maria, figlio di Francesco Arca. La gioia del Castellare

Immensa gioia per babbo Francesco Arca, attore di grande successo e protagonista delle fiction più seguite dal pubblico, grande civettino, quando il priore del Castellare Marco Ricci affiancato dal capitano Roberto Papei, ha battezzato ieri il secondogenito dell’artista, Brando Maria, avuto da Irene Capuano e che adesso ha sei anni. Ed è entrato a far parte, dunque, della famiglia civettina. Insieme ad altri 37 contradaioli, 24 in tutto i bambini e 13 adulti. Ecco ci sono. Bambini: Accolti Gil Achille, Amerise Beatrice, Arca Brando Maria, Averani Tommaso, Betti Edoardo, Boscolo Flaminia, Francini Arturo, Gaiani Daniel, Giammò Elena, Goracci Buracchi Lisa, Lotti Giusto Vittoria, Magi Amalia, Martinez Fucini Peri Teo, Masi Viola, Pisani Flavio, Pompili Agnese, Sassi Gabriele, Sassi Tommaso, Tessitore Erick, Todisco Serao Gregorio, Valsiglia Francesco, Valsiglia Tommaso, Warburton Manganelli Ana Giulia, Warburton Manganelli Noah Frank. Adulti: Andreotti Daniele, Boscolo Massimo, Brasili Stefano, Finelli Mario jr, Gaiani Alessandro, Goracci Roberto, Lotti Giulia, Mencarelli Gabriele, Nidasio Maristella, Ribotto Chiara, Rossi Diego, Salvaterra Elena, Zini Federico e Zuzolo Fiorenzo