‘Città di Colle’ a Trovato: "Molto felice del premio"

Il prestigioso premio Città di Colle insignito dalla Pro Loco quest’anno verrà assegnato allo chef di Arnolfo, pluristellato Gaetano Trovato. La premiazione ‘Città di Colle’ è prevista per oggi alle 16 al piano nobile del Comune.

"Sono molto felice di questo premio – afferma Gaetano Trovato a La Nazione – Vorrei fare un commento sottolineando che, senza dubbio, c’è un input per la nuova generazione. Da quando Arnolfo porta avanti questa tipologia di enogastronomia, che è locale, ha dato sicuramente una spinta ed un’apertura ai ragazzi colligiani ed anche ai piccoli imprenditori per impegnarsi. A loro auspico di diventare grandi chef, è il mio augurio ed è anche alla città di Colle, che sempre più sta diventando una città enogastronomica, di alto livello. La speranza è che Colle diventi e sta già facendo grandi passi in tal senso il salotto buono della Toscana, al centro della Regione. Ci sono tutte le prerogative per far di Colle una città sviluppata turisticamente. Il Castello ed il Borgo, sono la dimostrazione di questo, senza scadere nel commerciale, ma puntando sulla qualità e l’eleganza". Colle ha trovato Trovato, questa è una certezza ed è proprio grazie alla sua professionalità che la città riesce a risalire alle cronache più importanti a livello turistico e culinario. Il premio Città di Colle è, quindi, doveroso e, quasi, obbligatorio. "Trovato – afferma la Pro Loco di Colle – oltre ad essere un grande chef è stato ed è ancora un grande maestro di cucina. Ha saputo creare una scuola diffusa che ha generato ristoratori e chef di prim’ordine, alcuni dei quali hanno ricevuto la loro prima stella Michelin e soprattutto ha fatto crescere il livello qualitativo della ristorazione a Colle". Di recente, infatti, Gaetano Trovato, chef e proprietario di Arnolfo a Colle, è stato confermato come il più titolato in provincia di Siena e ha convalidato la doppia stella Michelin. Inoltre, ha conquistato il più prestigioso degli special awards ad personam, il Mentor chef e ha ottenuto anche il premio Passion dessert 2024. Il premio ‘Città di Colle’ è un ritrecine (ruota di legno a pale dentate, che, mossa dalla forza di caduta dell’acqua, consente in una cartiera il movimento rotatorio della macina), molto simbolico ed identificativo per la città.