"Città d’arte ma anche piccoli borghi"

Non vogliamo frenare il turismo, no a qualsiasi forma di numero chiuso, ma lo vogliamo orientare non solo sulle grandi città storiche ma anche su tutta quella realtà di piccoli borghi, di medie città di valenza turistica, sulla Toscana fatta di natura che dalla montagna al mare contribuisce a costruire una pluralità di offerta". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, all’ex stazione Leopolda. "In Toscana c’è Firenze con i suoi 15 milioni di turisti l’anno, poi c’è tutto il tessuto di Pisa, Lucca, Siena, i borghi come Montepulciano, San Miniato, Cortona e Volterra, e poi quella bellezza del ‘buen vivere’ che possiamo trovare nel casolare con uno scenario straordinario".