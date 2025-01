Cisterna di olio ribaltata, la 429 ancora chiusa

Almeno fino a giovedì 9 la 429 resterà tagliata a metà, dopo il disastroso sversamento di olio da una cisterna che si è ribaltata il 30 dicembre. La Città Metropolitana di Firenze ha prorogato l’ordinanza di chiusura al traffico, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto della Strada 429 ‘Variante di Certaldo’ per 5,6 chilometri, dal km 12 al km 17,6 nei comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano. La chiusura è totale, ventiquattro ore al giorno, e riguarda la variante che evita di attraversare Certaldo. Rimane invece aperta la rotatoria di collegamento tra Certaldo e San Gimignano e in direzione Poggibonsi.

La strada è chiusa già da una settimana dopo il ribaltamento dell’autocisterna, con conseguente necessità di provvedere a una approfondita bonifica dell’asfalto dopo il copioso sversamento di olio. Tali attività, si osserva, sono particolarmente complicate e si sono rese necessarie per riportare in sicurezza la carreggiata stradale.