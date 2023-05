Circonvallazione di Staggia Miglioramento alla viabilità forti difficoltà per i pedoni

"La circonvallazione di Staggia Senese è un’opera importante che migliorerà senza dubbio la mobilità dei veicoli in zona. Ma i pedoni, già adesso con il primo lotto nelle fasi conclusive dei lavori, sono in forte difficoltà per mancanza di tragitti sicuri a loro dedicati". Lo afferma, da via della Pace a Staggia, una residente, Eleonora Ricci. In quella strada, un gruppo di case nelle quali vivono complessivamente diciotto famiglie e tutte sono interessate, a giudizio della nostra lettrice, da un problema non secondario relativo alla sicurezza di chi non si serve di automezzi propri per gli spostamenti. "Prima esisteva un percorso funzionale al passaggio dei pedoni, qui nella nostra via. Ma adesso non c’è più, non è più accessibile - osserva la signora - e questo fatto sta creando già ora dei disagi a quanti, da via della Pace, si muovono a piedi verso la scuola, il supermercato e in altri luoghi nel centro di Staggia, in via Romana e dintorni". In assenza di un itinerario idoneo alle esigenze dei pedoni, sembra di comprendere dalle parole di chi si è rivolto al nostro giornale, ogni passo rappresenta, potenzialmente, un pericolo... "Per quanti si spostano in auto - rilevano - il quadro generale sarà all’insegna di una maggiore tranquillità ed è giusto così in materia di percorribilità stradale: un dato da rimarcare per la vivibilità di Staggia. Ma servirebbe un occhio di riguardo anche per i pedoni, che al momento risultano penalizzati da un tragitto che in precedenza era valido e che adesso appare totalmente in preda all’abbandono. E si sa quanto possa essere rilevante la sicurezza stradale, anche per i passanti". Da qui l’invito alle istituzioni formulato da coloro che vivono quotidianamente tale situazione. Siamo sulla strada provinciale che dal nucleo abitativo originario di Staggia si dirige verso la località Fontana e poi all’ingresso dell’Autopalio: "Chiediamo il ripristino del percorso pedonale - concludono da via della Pace - o comunque un provvedimento che ci permetta di attraversare senza rischi la strada per le nostre commissioni da compiere ogni giorno".

Paolo Bartalini