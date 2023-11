Cinquanta quintali di legna da Abbadia fino ad Agnone

Cinquanta quintali di legna e sette fiaccaioli sono partiti da Abbadia San Salvatore per andare ad Agnone, in Molise, a costruire una fiaccola uguale a quelle che illuminano la notte di Natale ad Abbadia San Salvatore. Nel paese della provincia di Isernia, famoso al mondo perché è sede della Premiata Fonderia Marinelli, l’impresa familiare più longeva al mondo perché produce campane dall’anno Mille, il prossimo 2 dicembre si tiene la "Festa dei fuochi rituali".

Quindici i Comuni che rappresenteranno le loro tradizioni. Tutto finalizzato ad unirsi per ottenere il riconoscimento Unesco per i fuochi rituali. La delegazione badegna potrà contare su uno spazio tutto riservato alla fiaccola che andranno a costruire. Con la squadra di fiaccolai c’è l’assessore al turismo Roberto Bechini. Per il giorno della grande festa andrà anche il sindaco Fabrizio Tondi per l’attesa firma del protocollo tra i quindici comuni partecipanti.

M.C.