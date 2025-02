Ciak, si gira nel centro storico. Riprese anche al Santa Maria

Siena torna a trasformarsi in set. Attori, cineprese, preparazione attenta. A fare da sfondo all’ennesimo ciak saranno alcune strade del centro storico più il museo civico. Tutto autorizzato dal Comune, dal 3 al 5 marzo. Le ultime riprese erano legate a Bollywood che aveva trasformato Piazza del Campo in un contesto multietnico quando nell’autunno scorso venne girato un thriller d’azione in lingua hindi. Una mega produzione Yash Raj Films, vale a dire uno dei colossi dell’immagine che oggi possiamo avere in tutti i continenti. Poi era toccato alla pellicola sentimentale per cui sono state scelte location sia a Roma che in Toscana. Vennero girate alcune scene di ’Solo Mio’ nell’ottobre scorso, sempre nel centro storico.

Questa volta la produzione ha sede a Londra, si tratta della ’Impossible Factual Ltd’, una società cinematografica della Gran Bretagna. Che ha chiesto ed ottenuto il via libera della giunta al ciak per realizzare il progetto "Black death: patient Zero" dopo aver svolto i necessari sopralluoghi. Già deciso il piano dettagliato dove vedremo la produzione all’opera. S’inizia il 3 marzo tra via Camollia, Montanini, piazza Salimbeni e Banchi di sopra, piazza Tolomei, via Pantaneto e porta Romana. Il giorno seguente saranno interessate le zone di viale Vittorio Veneto e Fontenuova, l’ultimo giorno, il 5, la produzione si sposta al Santa Maria della Scala, al museo civico, in Piazza del Campo, in Fontebranda allungandosi fino alla Fonte delle monache. Il ciak del progetto, che è stato condiviso con Toscana Film commission, sarà con un assetto leggero, senza usare carrelli o macchinari che occupano il suolo pubblico. Due i permessi di accesso alla ztl che sono stati rilasciati a titolo gratuito e potranno sostare sul mattonato di piazza del Mercato per raggiungere da qui il set.

Tutto da scoprire il contenuto del progetto della società indipendente che sbarcherà a Siena.

La.Valde.