Christmas Market. Ricette e prodotti Dop

Tutto pronto per il Radicondoli Christmas Market. Gli oltre 20 tra chef e ristoratori presenteranno nel Radicondoli Christmas Market ricette con prodotti Dop e Igp della Toscana. Si parte sabato 30 novembre, alle 12 apertura dell’evento, fino alle 20 creativi e chef presenteranno le loro creazioni e i loro piatti. Alle 15.30 le note del musicista Marco Fusi con l’inconfondibile suono della sua cornamusa. Alle 16, Laboratorio creativo "Alberelli di Natale" per i più piccoli a cura di Silvia Romano. Alle 17.30, Laboratorio di "Le ghirlande di Natale". Domenica si inizia alle 10. Alle 11.30 l’energia e la musica di Zastava Orkestra. Alle 12, gli chef accenderanno i fornelli. Alle 14, Laboratorio creativo "Un Centro a Tavola" di Fernanda di "Strelitzia Piante e fiori", alle 15.30 Radicondoli Street Band, alle 16 Laboratorio creativo "Stella di Natale" con Elena Gozzi. Durante le giornate di sabato e di domenica nelle vie del borgo si vivrà un’esperienza artistica e musicale che renderà unico il nostro evento con King & Joe, Marco Bandera e Accademia creativa. "Natale è magia, è nascita, è luce che trova il suo spazio - fa notare Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli – Il nostro Mercato è l’esplicitazione della qualità, nel senso di comunità, di accoglienza, nella proposta di somministrazione, nelle proposte degli artigiani e negli spettacoli. Da sottolineare quest’anno la novità dei prodotti Dop e Igp che rappresentano il nostro territorio. Non è mai stato realizzato un evento che avesse tutte insieme le Dop e Igp nei menù degli chef. E lo facciamo noi qui a Radicondoli. C’è qui tutta la Toscana di eccellenza, c’è la filiera garantita e controllata nei piatti del Christmas Market. E poi c’è la nostra grande capacità di partecipare, di esserci. Dico grazie a tutte le persone che mettono a disposizione i propri locali per esserci e dare un contributo".