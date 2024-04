Chiusure notturne sull’Autopalio. Due Mari, via al viadotto La Coscia

Sono giorni ’caldi’ per le grandi vie di comunicazione che collegano Siena con il resto della regione e il Centro Italia: entrano nel vivo i lavori di Anas sulla E78 Siena-Grosseto e sull’Autopalio.

Sulla Due Mari, nel cantiere per il raddoppio a quattro corsie del lotto 4 della strada statale 223 ’di Paganico’ è iniziato il varo delle travi metalliche del nuovo viadotto ’La Coscia’. Si tratta del più lungo dei viadotti da realizzare, composto da 8 campate per complessivi 475 metri. Le travi, in acciaio corten, vengono assemblate a terra, sollevate con gru di grande portata e posizionate sulle pile con l’ausilio di pile provvisorie che consentono di varare una sezione di trave alla volta. L’operazione viene ripetuta per tutte le campate, fino al completamento dell’impalcato metallico al quale seguirà il getto della soletta in calcestruzzo per il completamento della struttura.

Da ricordare che il lotto 4 riguarda un tratto di 2,8 chilometri nel comune di Civitella Paganico, che congiunge due tratti già raddoppiati. I lavori, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro, consistono nella costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento a quella esistente che sarà ammodernata. Gli interventi comprendono 8 viadotti (di cui 5 da realizzare ex novo e 3 esistenti da ammodernare) per una lunghezza complessiva di 1,8 chilometri, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare. L’ultimazione dei lavori è prevista nel 2026.

Nell’altra direzione, verso Firenze, è l’Autopalio ad andare in cantiere, con lavori che si svolgono in notturna, dalle 23.30 alle 6, fino a fine mese. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso i lavori di manutenzione programmata avviati da Anas e per consentire gli interventi di risanamento dei cavalcavia che sovrappassano il raccordo, sono necessarie limitazioni temporanee al transito, programmate esclusivamente in orario notturno fino al 30 aprile. Entrando nel dettaglio dei lavori in corso, sono dunque chiuse entrambe le carreggiate tra gli svincoli di Monteriggioni e Colle Val d’Elsa Sud, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria e indicazioni sul posto. E’ chiusa anche la carreggiata in direzione Firenze a Bargino e anche qui il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Bargino e rientro allo svincolo di San Casciano in Val di Pesa.