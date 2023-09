Chiuso il passaggio ai tecnici dell’Enel

Per aumentare un posto auto al parcheggio- residenti nel quartiere di Piandornella hanno ‘chiuso’ il passaggio dei mezzi d’urgenza alla storica prima cabina Enel che fornisce energia elettrica per almeno mezzo centro storico di San Gimignano e tappata la porta con i bidoni della spazzatura. La nuova segnaletica ha aumentato un posto auto per la sosta ma ha chiuso in casa l’ingresso dell’Enel, con il solo passaggio dei tecnici per aprire la porta. Meno male. Bidoni a parte. In caso di necessità di guasti o sostituzione di apparecchiature per operare il più presto possibile il mezzo dell’Enel non può avvinarsi alla porta per operare con l’auto in sosta, con il rischio di rimanere al buio specialmente durante la notte.

Romano Francardelli