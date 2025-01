Chiusi non si ferma più: a Jesi quinta stoccata di fila

JESI 56 CHIUSI 72

JESI: Tamiozzo, Ponziani 6, Malatesta 3, Carnevale, Bruno 10, Di Emidio 5, Castillo, Berra 8, Valentini 3, Petrucci 6, Zucca 15. All. Ghizzinardi.

CHIUSI: Baldi 4, Criconia 8, Ceparano 3, Renzi 17, Longetti, Fall, Chapelli 7, Ius, Gravaghi 5, Raffaelli 17, Rasio 11. All. Zanco.

Arbitri: Foschini, Scaramellini.

Parziali: 10-19, 25-38, 44-61.

JESI - Non si ferma la marcia della San Giobbe Chiusi. Quinta vittoria consecutiva per i Bulls che sbancano Jesi per 72 a 56. Dominio indiscutibile dei biancorossi che archiviano la pratica quasi senza fare fatica, pur rimanendo a secco per oltre sette minuti nel quarto periodo. Ottima prova difensiva, con gli avversari tenuti ampiamente sotto quota sessanta punti, e totale controllo delle plance, con il duello a rimbalzo vinto 42-25. Era un match importante per la lotta nella pancia della classifica, i Bulls hanno dimostrato di essere una delle squadre più in forma del gruppo. Inizio con mani fredde, poi quelle dei Bulls si accendono, specialmente quelle di Ceparano e Gravaghi per il +7 (6-13). Chiusi trova fluidità, Gravaghi schiaccia, Baldi penetra per il +9 (10-19). Ottimo ingresso di Chapelli: due liberi, un appoggio a canestro dopo un rimbalzo offensivo e una tripla per il 7-1 di parziale che vale il +15.

Bruno prova a guidare la rimonta (23-32) con un gioco da tre punti, Criconia ricaccia indietro gli avversari con un siluro. Jesi prova a recuperare affidandosi a Valentini (36-42), con replica biancorossa affidata a Renzi e Raffaelli (36-48), poi tripla di Rasio per il +15 (36-51). Due liberi di Raffaelli per il nuovo massimo vantaggio (38-54). Ancora Rasio efficace dalla lunga distanza e margine che si amplia ulteriormente (42-61). Quarto periodo con le mani gelate: non si segna praticamente mai, con il cronometro che diventa un alleato prezioso perché scorre senza che il tabellone veda Jesi riavvicinarsi. Zucca e Malatesta a segno da tre (55-64). Criconia e Renzi rispediscono indietro gli avversari e chiudono i conti.