Chiusi, ladri di cellulari. Entrano al centro Tim

Tentato colpo al Centro Tim di Chiusi stazione, in via Oslavia. Potrebbe trattarsi della stessa banda che, qualche giorno fa, ha portato via un bel po’ di cellulari in un negozio di Sinalunga. Questa volta, però, le cose sono andate storte ai malviventi che sono entrati in azione probabilmente troppo presto. Non nel cuore della notte, com’era accaduto appunto a Sinalunga, ma poco prima delle 1. Sarebbe stato allora che è scattato l’allarme collegato ai Vigili giurati per cui una pattuglia è riuscita a portarsi in via Oslavia in pochi minuti. Ma anche i carabinieri della compagnia di Montepulciano che stanno con la guardia particolarmente alta sono arrivati al Centro Tim rapidamente. E sono giunti di rinforzo anche i militari vicini, qui siamo proprio al confine con l’Umbria.

La banda era riuscita a forzare l’ingresso principale. Sono entrati proprio da qui i ladri che, comunque, si erano subito dati alla fuga compreso che stavano arrivando le forze dell’ordine. Avevano fatto giusto in tempo a frugare nei cassetti che si trovano sotto le vetrine però sono rimasti a bocca asciutta in quanto le scatole erano vuote. Alla fine mancherebbe all’appello, probabilmente, solo un i-phone. Al massimo un paio. Probabile che sia per tale ragione che hanno provato con la cassaforte, senza successo. Costretti appunto a scappare.

Sono scattate le ricerche durante la notte della banda a cui i carabinieri continuano a dare la caccia anche grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza della zona e delle strade usate per fuggire.

Laura Valdesi