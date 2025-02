Chiusdino, un aiuto per cittadini e imprese

Importante iniziativa del Comune di Chiusdino per i propri residenti. L’amministrazione comunale (nella foto la sindaca Luciana Bartaletti), per andare in aiuto ai propri abitanti in un momento particolare dell’economia, mette a disposizione dei residenti, famiglie con un Isee fino a 40mila euro e imprese locali con un volume di affari non superiore al milione di euro nel 2023, un sostegno economico una tantum.

L’importo da corrispondere è calcolato sul 25 per cento dell’Isee, per redditi fino a 15mila euro e del 15 per cento da 15.001 euro fino a 40mila. Per le imprese l’importo è calcolato per tutte al 15 per cento del volume d’affari.

Per avere diritto a tale sostegno, oltre alle caratteristiche sopra citate è necessario per le famiglie non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune e per le imprese non essere in stato di fallimento o sotto altra procedura concorsuale. Inoltre è necessario essere in regola con il pagamento della Tari 2024. Il termine di presentazione della domanda scadrà il 28 febbraio, il modello può essere scaricato dal sito del Comune, nella sezione “Novità” oppure ritirato agli uffici Protocollo. La domanda può essere inviata via mail a [email protected] o pec a [email protected], per posta all’indirizzo piazza del Plebiscito, 2, 53012 Chiusdino (Siena).

Mario Lombardi