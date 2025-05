Chiusdino e San Quirico diventano palcoscenico della nuova pubblicità ’Q8’

Posti bellissimi, dove il tempo non sembra essere mai passato, capaci di mantenere invariato il proprio fascino e di attirare su di sé le luci dei riflettori. Perché dalla Valdorcia alla Val di Merse, ma ogni zona del senese può gonfiare il petto d’orgoglio, uno sguardo curioso può ricevere in cambio un gioiello per gli occhi. Chi vive questi posti lo sa perfettamente ma anche da fuori ne sono ben a conoscenza. Lo dimostra il flusso turistico sempre più importante ma anche i set cinematografici, gli spot pubblicitari, gli eventi che vengono organizzati tra piazze incantevoli e paesaggi mozzafiato. L’ultima novità riguarda il nuovo spot "Storie in movimento" di Q8 Italia, diretto da Matteo Rovere, uno dei nomi importanti del cinema italiano. Uno spot che si può vedere in tv e che si apre con una panoramica su Chiusdino con il borgo medievale che si vede splendere con le sue mura, le colline, un paesaggio naturale con pochi eguali. E poi le scene di vita nel centro storico, le lenzuola stese tra le mura con i tipici mattoni rossi e le persiane verdi, un signore che guida un mezzo pieno di frutta e verdura in una stretta e incantevole strada del borgo in discesa. Il tempo che passa e strizza l’occhio al benessere, alla qualità della vita, altro motivo per cui i nostri borghi piacciono così tanto. E poi ecco che siamo in Valdorcia, icona di bellezza famosa nel mondo, qui il mezzo si ferma al distributore a San Quirico d’Orcia, la natura che trionfa nel suo splendore. Storie di viaggio, in movimento, che abbracciano anche altre zone suggestive del Belpaese. E sicuramente fa sempre piacere quando le nostre terre vengono scelte, si mostrano belle in televisione, si fanno raccontare. Qualche giorno fa, con il passaggio del Giro d’Italia, in tanti hanno potuto ammirare uno spettacolo per gli occhi che ha fatto il giro del mondo. Chiusdino ha la famosa Abbazia di San Galgano, che recentemente ha ospitato uno spot con protagonista Luca Zingaretti, e il turismo è in crescita. Si parla anche di un nuovo museo che aprirà il prossimo anno. Il centro storico è una "chicca" come ovviamente è qualcosa di speciale San Quirico, una tappa fissa per chi viene in Valdorcia. Qui nel 2024 c’è stato un vero e proprio boom turistico e la primavera in corso sta confermando che è una meta dal grande appeal.

Luca Stefanucci