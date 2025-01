Chirurgia toracica e trapianto di polmone. Tre unità operative riunite in una sola

L’Azienda ospedaliero universitaria Senese annuncia la nuova organizzazione per la Chirurgia toracica, all’interno del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, diretto dalla professoressa Serafina Valente.

L’area in questione, in precedenza suddivisa in tre strutture e cioè Uoc Chirurgia toracica, Uosa Trapianto di polmone e Uosa Broncoscopia, dal 1° febbraio viene riunita all’interno di una sola struttura, denominata unità operativa complessa ’Chirurgia toracica e trapianto di polmone’, con direttore il professor Piero Paladini, già direttore della Uoc Chirurgia toracica.

"La riorganizzazione – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese - renderà più solida la chirurgia toracica, accrescerà ulteriormente la collaborazione fra i professionisti di questa disciplina e consentirà un impiego più razionale di tutte le risorse. Questa riorganizzazione – prosegue il dg Barretta – non è la prima che viene effettuata all’interno di uno stesso settore e con professionisti della stessa disciplina. Negli ultimi anni sono state numerose le riunificazioni ed hanno riguardato, per esempio, la cardiologia, la chirurgia vascolare, la chirurgia generale, la farmacia, l’anestesia, la neuroradiologia, eccetera".

"Tutte queste riorganizzazioni – conclude il direttore delle Scotte, Barretta - hanno reso l’Aou Senese più solida e contribuiranno a garantire all’ospedale la capacità di affrontare con maggiore forza le sfide future. Il risultato di oggi è sicuramente importante e ringraziamo sia i professionisti che hanno condiviso questo percorso di aggregazione, dando un segnale importante soprattutto ai giovani professionisti, sia i professionisti che negli ultimi anni hanno condiviso e sostenuto con la direzione aziendale questo percorso per rendere più forte l’Aou Senese".

E’ di dieci giorni fa un’altra svolta all’interno dello stesso Dipartimento, con il dottor Gianfranco Montesi nuovo direttore dell’UOC Cardiochirurgia e trapianto di cuore, quale vincitore del concorso pubblico. All’area Cardiovascolare afferiscono, oltre la UOC diretta dal dottor Montesi, anche le Uoc di Chirurgia del cuore e dei grossi vasi, Chirurgia vascolare, Cardiologia interventistica e Cardiologia.