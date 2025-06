"Chiocciola? Vero, ci posso andare. Ma non escludo neppure la Tartuca"

Nell’infornata di cavalli, ben otto batterie, dovuta all’annullamento dell’appuntamento del 3 giugno, anche i due mezzosangue di Bellocchio che dovevano addestrarsi appunto martedì scorso. Il conosciuto e sperimentato Arestetulesu, di rincorsa ieri nella prima batteria, la più giovane ma interessante Esterina che era invece nella seconda.

Bellocchio, si parla tanto dell’Istrice, anche della Pantera. Dove ’sta’ Enrico Bruschelli?

"Pantera e Bruco: credo che i rapporti siano consolidati, ci ho già montato. Più che positivi, dunque. L’Istrice è una Contrada che si è avvicinata per cui può essere un’opportunità. Poi guardiamo come andranno i cavalli. E quello che hanno intenzione di fare i capitani.

Alessandro Maggi della Chiocciola ti ha segnalato fra i fantini che possono indossare il giubbetto di San Marco.

"E’ vero. Può essere una strada anche la Chiocciola, come del resto la Tartuca. Bene o male non ho montato in nessuna delle due. Chi ha interesse di montare Enrico ben venga!"

Quindi puoi andare anche in una delle rivali.

"Non importa, va bene un giubbetto".

Per adesso non si è visto Zio Frac, neppure Dorotea Dimmonia che è molto attesa. Il 3 giugno, al di là del fatto che poi non si è corso, erano stati tolti dalla lista. Strategie?

"No, no, ti spiego subito. Mi si è rotta la pedana del camioncino. Ho chiesto se era possibile, visto che il 10 dovevo tornare per Esterina, portare lei e Arestetulesu prima e poi Zio Frac e Dorotea il 10 appunto. Molto easy, nessun sotterfugio".

Dorotea Dimmonia è un cavalla molto chiaccherata per entrare nel lotto di luglio.

"Ha fatto bene l’anno scorso in provincia, una stagione più che positiva. Quest’anno ha mantenuto il trend, ha 6 anni, è maturata e ha l’esperienza giusta per poter correre il Palio".

E’ pronta?

"E’ pronta per farlo. Se poi mi chiedi ’ma che cavalla è?’, te lo dico il 2 sera. Si vedrà".

La monteresti volentieri?

"Anche sì".

Zio Frac è superiore a Benitos? Ad Anda e Bola?

"Lo Zio forse varrà Tale e quale. Quest’ultimo per anzianità, lo Zio per qualità sono due cavalli che per me si equivalgono. Come Benitos e Anda e Bola possono essere forse un gradino superiore a Zio e Tale. Magari loro possono essere leggermente sopra ad altri cavalli che non hanno ancora vinto".

Cosa è cambiato per Enrico dopo l’estrazione?

"E’ stata positiva. Ma nell’annata anche con contrade che già correvano qualche rapporto si era portato avanti, migliorato nel tempo, consolidato. Con l’estrazione a sorte sono uscite altre Contrade con le quali avevo già rapporti negli anni precedenti. Sicuramente non posso dire che è stata negativa. Anzi positiva".

Per vincere però che manca a Bellocchio, a parte la fortuna?

"Qualcosa si vede manca , ancora non ho vinto".

Ci hai pensato?

"Ci ho pensato... speriamo arrivi. O, se fosse stata qualche mancanza mia da professionista, che non si ripeta".

Laura Valdesi