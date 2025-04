Chigiana International Festival . Musica all’avanguardia con ’Derive’

‘Derive’, l’undicesima edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, alza ancora una volta l’asticella dell’offerta estiva. Dal 9 luglio al 2 settembre, due mesi di grande musica trasformeranno città e provincia in un centro all’avanguardia del panorama musicale internazionale, sotto la direzione artistica di Nicola Sani. Il Festival darà vita a oltre cento eventi; il titolo della rassegna, ‘Derive’, è tratto da due tra le celebri composizioni dell’artista francese Pierre Boulez, cui è riservato un ampio focus. Ed è per celebrare questo legame che la conferenza di presentazione si è tenuta a Roma, a Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata francese.

"Per Siena l’Accademia Chigiana è un’istituzione secolare. Fra le altre ci sono particolarmente legata, perché il fondatore Conte Guido Chigi Saracini è stato per la città un mecenate, a lungo priore della Contrada Sovrana dell’Istrice, cui io ho l’orgoglio di appartenere – ha commentato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio –. La Chigiana rappresenta anche quella vocazione che Siena ha per la musica, infatti ospita anche altre grandi istituzioni musicali. C’è un bel legame fra Comune e istituzioni".

La rete creata dal Festival diventa sempre più in grado di tessere legami rilevanti, anche a livello internazionale. ‘Derive’ lo fa attraverso il ricordo di Pierre Boulez. "Non solo un grande compositore, ma una figura centrale del mondo culturale che ha contribuito a trasformare il paesaggio musicale francese – ha sottolineato Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia –. Le istituzioni musicali francesi non sarebbero quelle che sono oggi senza Boulez. Siamo onorati che la Chigiana abbia voluto rendere omaggio alla sua figura". Nell’immagine scelta per ‘Derive’, la stilizzazione delle onde del mare riproduce un pentagramma, su cui poggia una barca in navigazione. "Un termine – ha ribadito il direttore artistico Sani –, che ben si adatta a un Festival che invita a spaziare tra le forme e i linguaggi più diversi della musica".

Da ricordare anche la centralità della dimensione formativa della rassegna, per cui durante l’estate sarà attivato un numero record di corsi. "Non è solo una serie di concerti, ma un’attività che vede il protagonismo dei nostri studenti, giovani talenti – ha annunciato il presidente dell’Accademia Chigiana, Carlo Rossi –. Quest’anno verranno attivati 33 corsi dal 9 luglio al 3 settembre, è un record. Ci saranno anche numerosissimi concerti e manifestazioni. Fra l’altro, il concerto del 18 luglio sarà anche l’occasione per la Fondazione Mps di celebrare i suoi trent’anni di attività".

Presenti alla conferenza a Roma anche alcuni vertici Rai, per anticipare l’importante novità riguardante l’ormai tradizionale ‘Concerto per l’Italia’, che ogni estate si tiene in Piazza del Campo. "Quest’ anno il concerto di fine luglio verrà trasmesso non più su Rai5, ma su Rai3 in seconda serata – ha dichiarato Pietro Corsini, rappresentante di Rai Cultura – e, a seguire, come già avveniva negli anni scorsi, in replica su Rai5".

Si prospettano dunque due mesi intensi, in cui la città sarà animata dalle note di alcuni dei migliori compositori contemporanei e non, nazionali e internazionali. "Cerchiamo di essere il più accessibili possibile, per consentire alle giovani generazioni di affacciarsi a questi concerti – ha evidenziato il direttore amministrativo, Angelo Armiento –. Abbiamo instaurato collaborazioni con tutte le istituzioni locali. È la cifra dell’importanza che l’Accademia vuole assumere".