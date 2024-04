Chigiana, il ritorno di Meunier. Allievo e poi docente da 60 anni

Un altro grande ritorno, per la stagione Micat in Vertice dell’Accademia Chigiana, che domani sera al Teatro dei Rozzi si affida al celebre violoncellista Alain Meunier, uno dei grandi protagonisti della storia chigiana. Meunier ha infatti frequentato le aule di Palazzo Chigi Saracini a partire dal 1964, prima come allievo, poi come componente del Quintetto e del Sestetto Chigiano e infine come docente. Domani alle 21 sarà accompagnato al pianoforte da Anne Le Bozec, con la quale presenta un appassionante programma con musiche di Chopin, Malipiero e Beethoven.

Appuntamento, invece, questo pomeriggio alle 18 nel salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini con un incontro dedicato alla partnership sviluppata dall’istituzione musicale senese con il Soroptimist International Club Siena, che finanzierà borse di studio per giovani allieve dei corsi estivi di alta formazione, all’interno del progetto ‘Accademia Chigiana for Women’.

Dopo il saluto dei presidenti delle due istituzioni, Carlo Rossi e Anastasia Sardo, il direttore artistico Nicola Sani e il direttore amministrativo Angelo Armiento ripercorreranno le tappe degli ultimi dieci anni di rilancio dell’Accademia Chigiana, con un focus sulle prossime attività istituzionali, a partire dal Chigiana International Festival, presentato al Teatro della Scala di Milano, che dal 5 luglio al 2 settembre trasformerà Siena in un palcoscenico di richiamo internazionale con oltre 100 eventi, 8 grandi concerti sinfonici, 2 grandi concerti open air in Piazza del Campo, 5 spettacoli d’opera, con 8 prime esecuzioni assolute, mentre per quanto riguarda i 31 corsi di alto perfezionamento della 93a edizione della Summer Academy, che accompagna il festival, saranno oltre 800 gli interpreti musicali coinvolti, 31 corsi di alto perfezionamento, 7 laboratori di produzione, 8 formazioni in residenza.

Infine, l’accademia musicale segnala l’affermazione di Davide Trolton e Jorge Yagüe, allievi del corso di alto perfezionamento di direzione d’orchestra di Daniele Gatti e Luciano Acocella, rispettivamente nel 2023 e 2021, al concorso ‘Erich Bergel Competition’, nel quale si sono classificati al primo e al secondo posto. "Grazie alla loro vittoria – spiegano dalla Chigiana – Davide e Jorge avranno la possibilità di confrontarsi con diverse importanti compagini orchestrali, dirigendo concerti in molti paesi europei".

Riccardo Bruni