Chianciano Terme, la giunta Torelli: "Sarà un mandato di concretezza, trasparenza e condivisione"

"Sarà un mandato di concretezza, trasparenza, innovazione e condivisione con l’intera città. Lavoriamo con responsabilità costruendo un cambio di paradigma". La neo sindaca Grazia Torelli presenta la giunta e i consiglieri delegati, sintetizzando il proprio programma e assicurando "nuova forza per la nostra città". Il primo consiglio comunale è stato convocato al teatro Caos il 25 giugno.

Grazia Torelli terrà le deleghe per personale e ordinamento e organizzazione degli uffici e del servizi, polizia locale, comunicazione e promozione della città e tutela dell’immagine, marketing territoriale, politiche turistiche e termali; inoltre bilancio, politiche per le entrate, equità, fondi europei, inoltre legalità, trasparenza, semplificazione e innovazione, rapporti istituzionali, segreteria generale, sanità e diritto alla salute. Vice sindaco Paolo Piccinelli che seguirà urbanistica edilizia privata, rigenerazione e riqualificazione urbana, lavori pubblici, patrimonio, autoparco e infrastrutture; protezione civile e dissesto idrogeologico, decoro, verde pubblico e cura della città, servizi cimiteriali, viabilità, piano di traffico e parcheggi. Graziella Giani assessore per il riposizionamento economico, nuovi sviluppi produttivi e rapporti con gli operatori; politiche di lavoro e occupazione, concessioni minerarie e tutela acque termali, ambiente ed economia circolare, caccia, direzione agenda 2030; transizione ecologica, efficientamento e sostenibilità, riserva naturale di Pietraporciana.

Conferma per l’assessore esterno Michele Micheli, nomina anticipata dalla sindaca in un’intervista a La Nazione; è assessore per servizi educativi e scolastici, politiche dell’infanzia, formative e culturali, Museo e beni archeologici, gemellaggi e cooperazione internazionale, sport e tempo libero, sostegno e promozione società e associazioni sportive e trasporto pubblico locale. Alessandra Chiezzi assessore a economia del vicinato e commercio, agricoltura, artigianato, centro storico, politiche sociali, abitative e disabilità, cura, diritti e benessere della persona, rapporti con associazioni ed enti terzo settore.

Le deleghe ai consiglieri di maggioranza: Clori Bombagli cultura della memoria, pace, equità e diversità, biblioteca e promozione culturale; Claudio Pieri società ed enti partecipati, silver economy, ricerca e coordinamento finanziamenti progetti di sviluppo pubblici e privati; Ettore Vallocchia politiche giovanili, processi di partecipazione, volontariato e associazionismo; Marino Seri politiche per il benessere territoriale e grandi eventi; Piero Rubani promozione attività sportiva-sociale, relazioni esterne, diritti degli animali.