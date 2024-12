Chianciano Terme: festività natalizie tra terme e cultura con eventi imperdibili

Chianciano Terme si prepara a celebrare il periodo natalizio e come sempre, per i turisti, le regine delle festività saranno le Theia e le terme sensoriali anche grazie ai bagno notturni in piscina nelle serate del 28 dicembre e del 4 gennaio. "Con un programma diversificato, vogliamo creare momenti di gioia e condivisione per tutte le famiglie, valorizzando al contempo le tradizioni locali e il nostro straordinario patrimonio culturale e naturale. Invito tutti a unirsi a noi per vivere queste feste all’insegna della serenità" ha così commentato la sindaca Grazia Torelli. Le iniziative permanenti durante le feste sono la mostra Playmobil (fino al 6 gennaio) presso la Sala dè Vegni, una mostra unica dedicata ai celebri giocattoli, con l’apertura nei weekend e nei giorni festivi. Quindi sarà visitabile "Chianciano in Miniatura" presso la Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, l’esposizione di Mauro Masci racconta Chianciano attraverso un plastico dettagliato e affascinante. Gli eventi principali Eventi principali dal 23 dicembre al 6 gennaio sono molti ed articolati. Lunedì 23 dicembre, ore 17:30 – Presentazione del libro "Un paese al centro del mio mondo" presso l’Antico Frantoio Toscano La Macina, l’autore Augusto Falvo racconta Chianciano. Martedì 24 dicembre, ore 17:30 Concerto del Gruppo Corale Chiancianese nel Santuario di Sant’Antonio. Giovedì 26 dicembre, ore 15:30 – Spettacolo "YEAH" Nei Giardini Pubblici, uno spettacolo per famiglie che unisce clown, magia e giocoleria. Coinvolgente e adatto a tutte le età, lo show propone un’interazione continua con il pubblico. Venerdì 27 dicembre, ore 16:30 – Lettura animata "Attenzione al Grinch" e sarà la Biblioteca Comunale ad ospitare questa lettura per bambini dai 3 ai 7 anni, seguita da un laboratorio esperienziale a tema natalizio. Venerdì 27 dicembre, ore 21:15 – Concerto GospelAl Palamontepaschi, nell’ambito del Toscana Gospel Festival 2024, si esibiranno Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel, con ingresso gratuito. Domenica 29 dicembre, ore 17:30 la proiezione del film "Il silenzio del fiume", al Teatro Caos, presente l’autore Rodolfo Andrei. Mercoledì 1 gennaio 2025, ore 17:30 – Concerto di CapodannoIl Teatro Caos ospita l’Orchestra da Camera di Perugia per celebrare l’inizio del nuovo anno con un repertorio classico e coinvolgente. Domenica 6 gennaio, ore 15:30 – Festa della Befana nei Giardini Pubblici, la Befana farà il suo arrivo per distribuire dolci e doni ai bambini. L’evento sarà accompagnato da animazioni e musica dal vivo per concludere in bellezza le festività.

Anna Duchini