Chianciano, in 200 tra volontari e ospiti all'assemblea di Avis Toscana

Chianciano Terme, 12 aprile 2025. Sono circa 200 le persone, tra volontari e ospiti, che partecipano all’assemblea regionale di Avis Toscana in programma oggi e domani al Centro Congressi Excelsior di Chianciano Terme. "Le nuove vie del dono" è il titolo scelto per l'edizione di quest'anno. Ad aprire i lavori stamani i saluti dell'assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, dell'assessora regionale al Welfare Serena Spinelli, esponenti delle istituzioni, del mondo associativo e trasfusionale e la relazione della presidente di Avis Toscana Claudia Firenze. Dopo l’illustrazione del bilancio, il programma prevede il panel su "Inclusione, cittadinanza, solidarietà: la forza del dono", con l’intervento del professor Andrea Bassi dell’Università di Bologna per illustrare un’indagine sui donatori. A seguire, i contributi di Pietro Pantone e Michela Chiodi dell’Azienda Usl Toscana sud est, le testimonianze di donatori e membri della comunità, con un momento di dibattito coordinato da Luciano Franchi di Avis Toscana. Poi parola alle delegazioni territoriali di Avis e il voto per la nuova consulta Avis Giovani Toscana. “La sfida in cui ci sentiamo impegnati è essere un’associazione che sia specchio di una società giusta e solidale, pronta anche ad andare controvento rispetto al tono bellicoso e impositivo che purtroppo pare oggi riscuotere successo nella società attuale - dice la presidente Claudia Firenze -. Il nostro ringraziamento va ai volontari e ai donatori che, nonostante le difficoltà del momento storico in cui viviamo, tengono aperte le sedi e sono impegnati ogni giorno per garantire un servizio che - non dimentichiamolo mai - ha come obbiettivo finale quello di salvare vite". Domani la giornata ripartirà dagli interventi delle delegazioni territoriali e dalla presentazione da parte di Avis delle “prove tecniche per un manifesto sulla parità di genere nel Terzo Settore toscano”. Interverranno la sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli, la professoressa Gaia Peruzzi dell’Università di Roma La Sapienza, che parlerà dell’importanza di un bilancio di genere, e i rappresentanti del Forum Terzo Settore della Toscana e di Cesvot. A chiudere l’assemblea saranno l’intervento della presidente Firenze e il voto per il nuovo consiglio dell’associazione.

