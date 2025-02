Chianciano, giro di vite. Pioggia di avvisi a chi non ha pagato. Oltre 500 per l’imu

Pioggia di avvisi di accertamento su Chianciano Terme. Ne ha dato comunicazione la sindaca Grazia Torelli nel corso dell’ultimo consiglio comunale evidenziando le cifre. Ben 47 attività di avvisi riguardano gli albergatori di Chianciano: omesso versamento per un totale di 231.673 relativamente agli anni 2019 fino al 2023. Poi l’Imu è la voce più pesante che si è "abbattuta" sulla città per ben 529 avvisi relativi a 1.722.851 euro non versati; sempre negli stessi anni ed infine la Tasi (tassa sugli immobili introdotta nel 2014 e rimasta in vigore fino al 2019) che coinvolge solo l’anno 2019 per 68 avvisi di accertamento pari a 18.977. Nelle comunicazioni di Grazia Torelli non si specifica quanti avvisi Imu siano in capo alle strutture ricettive ed aziende del turismo.

Nel dettaglio queste le cifre che sono state rese pubbliche in consiglio comunale: tassa di soggiorno per l’ anno 2019 15 avvisi per un totale di € 94.552,00; quindi riguardante l’anno covid sono 18 gli avvisi per omesso versamento per un totale di 31.604 euro e per l’anno 2021 sono 13 gli avvisi per 42.435 euro; anno 2022 è 1 avviso per omessa dichiarazione per un totale di € 23.697,00; anno 2023 ugualmente 1 avviso per omessa dichiarazione per un totale di € 39.385,00.

L’imu ha invece questo quadro : anno 2019 96 avvisi accertamento per un totale di 231.168 euro e 5 avvisi per 13.604 euro; per l’anno 2020 127 avvisi per totale 290.226 euro e 17 avvisi per €65.657; anno 2021 n. 303 avvisi di accertamento per € 803.053 e 76 per totale 215.066 euro; per l’anno 2022 1 avviso per 59.038 euro; anno 2023 2 avvisi per totale 339.366.

Nel darne comunicazione la sindaca Torelli ha voluta sottolineare la volontà politica di richiedere di fatto le 5 annualità tutte insieme e non come consuetudine precedente attivare l’accertamento prima che andasse in prescrizione. La giunta Torelli ha invece ritenuto necessario per la politiche di bilancio accelerare: "Dall’avvenuto insediamento di questa amministrazione e a conferma della volontà di indirizzare gli uffici verso un recupero delle entrate patrimoniali e tributarie non riscosse, si è concretizzata l’attività".

Anna Duchini