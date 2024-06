Cetona, paura sulla Sp 21. Scooter contro il guard-rail. Uomo in prognosi riservata

Grande paura intorno alle 21.30 di domenica per un grave incidente di moto avvenuto sulla strada provinciale 21, nel comune di Cetona. Protagonista un 37enne che adesso si trova in prognosi riservata al policlinico di Siena ma, fortunatamente, non sembra correre pericolo di vita.

L’incidente è stato autonomo, nessun altro mezzo coinvolto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica compiuta dai carabinieri della compagnia di Montepulciano intervenuti sul posto, l’uomo avrebbe prima sbattuto contro il guard-rail cadendo poi a terra. Era alla guida del suo scooter, un Malaguti, quando per ragioni da accertare ha perso il controllo.

Le sue condizioni sono apparse subito delicate tanto si è levato in volo anche l’elisoccorso Pegaso che, preso in carico il paziente, l’ha poi trasferito al pronto soccorso di Siena in codice 3. Sulla Strada provinciale 21, però, c’era anche l’automedica di Nottola attivata dal 118 che ha prestato i primi soccorsi al ferito, unitamente all’ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita di Siena. E ai carabinieri che si stanno ora occupando del caso.

Il centauro, che è residente a Sarteano ma attualmente abita a Chianciano, 37 anni, aveva trascorso la serata a Cetona e stava rientrando a casa nella cittadina termale. Naturalmente, come avviene sempre quando si verifica un incidente, l’uomo sarà sottoposto all’alcol test e a tutti gli accertamenti del caso.

