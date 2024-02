Cerimonia inaugurale dell’anno accademico. Con la ministra Bernini

Lunedì prossimo, dalle 11 nell’aula magna Virginia Woolf in piazza Carlo Rosselli, si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università per Stranieri. Ospite della cerimonia la ministra dell’Università e della ricerca professoressa Anna Maria Bernini. Ad aprire l’evento sarà il rettore Tomaso Montanari con la sua relazione inaugurale; poi gli interventi, in rappresentanza degli assegnisti, di Sara Ferrilli, di Paola Giachi per il personale tecnico-amministrativo, di Andrea Simone per l’Osservatorio per la precarietà. Le lezioni inaugurali saranno tenute dal professor Paolo Borruso e dalla dottoressa Igiaba Scego.