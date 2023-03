Centro trasfusionale e sportello di ascolto Giornata di servizi speciali per le donne

Oggi, in occasione della Festa della Donna, anche i centri trasfusionali della Asl sud est promuovono iniziative dedicate alle proprie donatrici. Nella provincia di Siena, al centro trasfusionale di Nottola, per l’8 marzo seduta prolungata fino alle 12 con alcuni slot in più. Sempre l’Asl propone un’iniziativa speciale per oggi presso la Salute Mentale Adulti di Siena: dalle 8.30 alle 13.30 al Centro di via Roma 56, le assistenti sociali Valentina Cappelli e Silvia Rustici saranno a disposizione, gratuitamente, per tutte le donne con uno sportello di ascolto utile ad accogliere il disagio, illustrare i percorsi della Salute Mentale e la modalità di presa in carico specialistica. L’iniziativa è rivolta alle donne di maggiore età, portatrici di disagio psicologico o con familiari affetti da patologia psichiatrica che si sentono sole nella gestione del carico assistenziale. "In questa giornata - sottolinea il direttore Asl della Psichiatria di Siena Claudio Lucii – apriamo il nostro centro di salute per far conoscere tutti i servizi di accoglienza e specialistici del servizio pubblico di salute mentale".