Centrale operativa 118 Siena-Grosseto. Asl e Comune uniti per la nuova sede

Il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Sud-Est, Marco Torre, ha effettuato un sopralluogo nella struttura della centrale operativa del 118 Siena-Grosseto al Ruffolo e ha visitato il terreno di viale Mario Bracci che il Comune di Siena ha individuato come possibile futura sede proprio per la centrale operativa del 118. All’incontro erano presenti l’assessore alla sanità, Giuseppe Giordano, il direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza dell’Asl Tse, Mauro Breggia, e il direttore della centrale operativa del 118 Siena-Grosseto, Stefano Dami. "Il servizio 118 – afferma Giordano – è un fiore all’occhiello della sanità senese, toscana e nazionale, perché è un punto di riferimento per molte altre realtà. Da oggi abbiamo una prospettiva in più per realizzare a Siena la nuova centrale operativa". "Il sopralluogo era finalizzato a una valutazione congiunta dell’attuale e all’individuazione di una possibile nuova sede per la centrale 118 Siena-Grosseto – le parole del dg Torre –. Questo per permettere a medici, infermiere e infermieri, operatori e operatrici del volontariato del sistema di emergenza-urgenza di poter offrire al massimo delle proprie potenzialità un servizio così importante per la cittadinanza. Per fare ciò, come Asl stiamo collaborando con il Comune di Siena, la Regione e altre istituzioni per trovare la soluzione più appropriata, tra cui viale Bracci".