Cento eletti all’incontro con Carletti: "E’ un partecipazione preziosa"

Cento consigliere e consiglieri comunali insieme ai sindaci e alle sindache di centrosinistra si sono dati appuntamento a Ponte a Tressa per l’incontro con la candidata a presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti. "Prospettive condivise" era il tema dell’iniziativa a cui ha partecipato un’ampia rappresentanza del corpo elettorale che designerà il 29 settembre la nuova presidenza e il nuovo Consiglio Provinciale: si tratta, com’è noto, di un’elezione di secondo grado che chiama alle urne i sindaci e i consigli comunali di tutte le municipalità. Agnese Carletti, 39enne Sindaca di San Casciano dei Bagni e presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, è intervenuta evidenziando l’importanza della serata: "Riunire cento consigliere e consiglieri comunali e sindaci da tutta la provincia esprime un grande valore politico, a prescindere dalle imminenti elezioni: è qualcosa di inusuale che testimonia l’unità del Partito Democratico e della coalizione, è un momento di partecipazione preziosa". Carletti ha scandito gli obiettivi amministrativi e politici, condivisi anche durante il giro di incontri che sta tenendo su tutta la provincia: "Come avevamo promesso, ci stiamo effettivamente confrontando con le diverse aree, ragionando con sindaci e consiglieri, muovendoci sui territori, perché ho sempre pensato che si debba fare politica per migliorare la realtà e la vita delle persone". Occasioni di dialogo ci sono state anche con associazioni, imprese e sindacati, come avvenuto al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori Beko, quando Carletti ha ascoltato le tre segreterie dei sindacati confederali: "Dobbiamo considerare - afferma la candidata - con la massima serietà le analisi sociali ed economiche tracciate dalle organizzazioni sindacali, come dalle categorie imprenditoriali perché, al di là delle competenze amministrative attribuite alle Province, noi vogliamo promuovere azioni politiche fondate sui temi veri della società, dell’economia, della cultura".

"L’obiettivo politico fondamentale - ha ribadito Carletti - è che tutti i Comuni della Provincia avanzino alla stessa velocità e per questo il ruolo del Consiglio Provinciale sarà strategico: insieme individueremo le priorità per rispondere ai bisogni dei cittadini che vengono prima di tutto".

Il dibattito seguito alla relazione della candidata ha consolidato il sostegno unanime del Centrosinistra che prosegue con fiducia il percorso di avvicinamento alle elezioni provinciali 2024.