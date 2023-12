Centenario della nascita. Oggi ai Rozzi il ricordo di Enzo Balocchi

Appuntamento questo pomeriggio nella sala degli specchi dell’Accademia dei Rozzi per ’Enzo Balocchi nel centenario della nascita’, l’iniziativa di commemorazione del docente universitario, uomo politico, impegnato su tanti fronti sia in città (dal Santa Maria della Scala ai vertici di Mps e Banca Toscana) sia a livello nazionale (consigliere di amministrazione Rai a lungo). Alla serata, organizzata in collaborazione con l’Università degli studi, dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi di Massimiliano Bellavista, Massimo Bianchi, Rosy Bindi, Giovanni Buccianti, Gian Domenico Comporti, Achille Mirizio.