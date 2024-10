C’è la Sagra del Tordo di Montalcino. Grande sfida tra i quattro quartieri

La 66ª Sagra del Tordo prenderà il via venerdì alle 18,30 in piazza del Popolo nel Loggiato Palazzo Comunale Storico con la presentazione dell’Opera, realizzata dall’artista Sofia Novelli, per proseguire sabato alle 11 in piazza del Popolo dove si svolgerà il ballo del gruppo folkloristico il Trescone di Montalcino; alle 11,30 il corteo storico del Comune partirà da piazza Cavour per raggiungere piazza del Popolo e alle 12 si svolgerà il sorteggio degli arcieri dei quattro quartieri, alle 16 da piazza Cavour partirà il Corteo Storico per raggiungere il Campo di Tiro, dove alle 16,45 verrà disputata la Provaccia. Gli appuntamenti proseguono poi domenica alle 9 con il ballo del gruppo folkloristico il Trescone di Montalcino per le vie di Montalcino, alle 11, dal palazzo comunale storico, il Corteo delle Dame scenderà in piazza del Popolo, mentre da piazza Cavour partirà il corteo storico per raggiungere le Dame in Piazza del Popolo, alle 11,30 in piazza del Popolo il Banditore annuncerà la festa e la offrirà al Podestà e alla sua Donna, alle 11,45 dal Sagrato della chiesa di Sant’Egidio si svolgerà la benedizione degli arcieri e della città di Montalcino, alle 12 in Fortezza si svolgerà la consegna delle frecce e la presentazione del “Trofeo” e saluto degli arcieri. Alle 15,15 da piazza Cavour partirà il corteo storico per il campo di tiro e alle 15,45 inizierà il torneo di tiro dell’arco che decreterà il vincitore tra i quattro quartieri della città.

Sarà poi possibile assaporare piatti tipici montalcinesi negli stand gestiti dai quartieri e allestiti ai Giardini dell’Impero. Per la giornata di domenica sarà attivo il servizio di bus navetta, mentre i biglietti per la gara saranno in vendita presso le sedi e gli stand gastronomici dei quattro quartieri e domenica anche presso il campo di tiro con l’arco.