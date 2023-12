Cavalli, polemiche su Anda e Bola. Milani: "L’anno scorso fece Legnano"

di Laura Valdesi

SIENA

"Cavalli nuovi? Nessuno, escluso la femmina di Rocco Betti che è già operativo qui in scuderia. Con la scelta di Gabriele Lai di tornare in Sardegna, c’era bisogno di aiuto. Abbiamo domato tanti puledri, il lavoro non manca anche per gli altri: Alessio Bincoletto e Sebastiano Murtas. Una bella mano me l’ha data anche Deriu", spiega Massimo Milani. Sempre al centro delle strategie paliesche perché nei suoi box di Terrensano ci sono i big di Piazza, a partire dalla regina Violenta da Clodia e dall’astro nascente Anda e Bola.

Milani, proprio quest’ultimo, che ha rischiato di vincere il 16 agosto, negli ultimi giorni è chiacchierato per l’ingaggio al palio di Ferrara con Murtas. Molto ravvicinato a Provenzano, si dice.

"Prima cosa il cavallo è di Gavino Sanna e altri due proprietari, la gestione è sua. Io sono l’allenatore. E poi vorrei dire che l’anno scorso Anda e bola ha corso il 2 luglio ma aveva partecipato al paliotto di Legnano che è molto più impegnativo di quello di Ferrara. Non vedo dunque di cosa ci si stupisce".

Anda e Bola farà tutto l’iter del Protocollo fino in fondo?

"Il programma del cavallo è ancora da decidere con il proprietario. Ma se sarà segnato all’Albo di sicuro lo farà tutto, come Violenta. Come sempre. Come tutti. Certe cose si possono comprare, altre no".

Come mai è così chiacchierato?

"Ti rispondo con una frase ’Siena trionfa immortale’. Non aggiungo altro".

Un po’ criptica, direi. Continuiamo con il fanta-Palio 2024: Violenta è la cavalla per Tittia, Anda e Bola per Scompiglio.

"Dal mio punto di vista sarei contento che i cavalli ci fossero tutti e due , poi li può montare anche il lascino di Ronciglione. L’importante è che vengano inetrpretati bene, con piacere. Che si apprezzi il lavoro di base, quindi vinca il migliore. E poi siccome il Palio di Siena non è una corsa regolare è facile che trionfi uno scosso che non è nessuno dei due".

E Zenis?

"E’ un cavallo su cui punto tantissimoHa fatto le sue esperienze nel modo migliore. In lui rivedo alcune caratteristiche di Porto Alabe, un po’ bistrattato da tutti. Come Mocambo, Lo Specialista. Un cavallo da Palio, così dovrebbero essere tutti. Forse Violenta e Anda e Bola sono anche troppo".

Il Protocollo 2024 andrebbe cambiato?

"Sarebbero tante le cose da modificare. Non so se c’è la voglia, la mentalità e la capacità di farlo".

Quanti saranno i cavalli della scuderia Milani che verranno segnati all’Albo?

"Dodici o tredici, tanti di 4 anni che iniziano il percorso. Da Palio Violenta,. Anda e Bola più Zenis, con Caronte e Corallo che ha fatto bene in Piazza ad agosto. Più c’è una serie di puledri per togliersi qualche soddisfazione all’ippodromo".